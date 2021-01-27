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Kültür Sanat

TÜBİTAK ödüllü savaş robotunun prototipi Şanlıurfa'da müzede sergileniyor

TÜBİTAK tarafından 2020 yılında Türkiye'de ilk 10 savaş robotundan biri olarak seçilen silahlı insansız kara aracının prototipi, Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesinde sergileniyor.

Rauf Maltaş   | 27.01.2021
TÜBİTAK ödüllü savaş robotunun prototipi Şanlıurfa'da müzede sergileniyor

Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nasreddin Badıllı'nın yaptığı "Velid 1000" adlı savaş robotu, TÜBİTAK'ın geçen yıl düzenlediği üniversiteler arası yarışmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge birincisi olarak Türkiye'de ilk 10 savaş robotundan birisi olmaya hak kazandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, müzede buluştuğu genç mucidi gerçekleştirdiği projeden dolayı tebrik edip, hem destek olmak hem de müzeyi gezecek çocuklara örnek olması için savaş robotunun prototipini sergilemeye başladıklarını belirtti.

Nasreddin Badıllı'nın ilçede oturmasından gurur duyduklarını belirten Baydilli, yerli ve milli üretim için uğraşan tüm gençlerin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

Baydilli, gelecekte de benzer projelerin çıkmasını ümit ettiklerini belirterek, "İlçemizden bir gencin böyle bir projeyle ülke çapında başarı kazanması bizi çok gururlandırdı. İnşallah bunları geliştirerek çok daha iyi yerlere gelecektir. Biz de her zaman bu kardeşlerimize, üreten gençlerimize destek vereceğiz ve yanlarında olacağız. Yaptığı projenin prototipini de oyun ve oyuncak müzemizde sergileyeceğiz. Müzeyi ziyaret eden herkesin bundan haberdar olması ve örnek alması için bunu yapıyoruz. İnşallah ileride bu projesi hayata da geçer ve ülkemize faydalı olur." diye konuştu.

Projeyi kırsaldaki köyünde geliştirdiğini belirten Nasreddin Badıllı ise şunları söyledi:

"Köyde geliştirdiğim bu projede komple el yapımı bir prototip araç yaptık. TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi olduk. İnşallah ileride çok daha iyi işlere, projelere imza atmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu prototipimizi yeni nesle örnek olması için oyuncak müzemize bağışlıyoruz. Katkılarından dolayı Metin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

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