Euro
10.30
Dolar
8.41
BIST 100
1,449.08
Altın
1,881.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı” etkinliğine katılıyor. 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu Ankara’da gerçekleştiriliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grubunda konuşuyor.
logo
Kültür Sanat

TRT World Yapımı 'Kodokushi' belgesel filmi uluslararası prömiyerini Çin'de yapacak

Yapımcılığını TRT World'ün, senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği belgesel film "Kodokushi", uluslararası prömiyerini 11-19 Haziran'da düzenlenecek "24. Uluslararası Şangay Film Festivali"nin ana yarışma bölümünde yapacak.

Fatih Türkyılmaz   | 25.05.2021
TRT World Yapımı 'Kodokushi' belgesel filmi uluslararası prömiyerini Çin'de yapacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı" fikrinden ilham alan belgesel film, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ele alıyor.

Drama-belgesel türünde olan Kodokushi, ulusal prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yaptı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışarak "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen film, bir belgeselin kurmaca filmlerle yarışmasıyla da festival özelinde bir ilki gerçekleştirdi.

Filmin konusu ise şöyle:

"Norihito, karşılaştığı yalnız ölümlerin etkisiyle kendi geçmişinde yaptığı hataları düzeltmeye karar verir. Fakat bu çaba onun hayatında beklenmedik yeni sorunlara yol açacaktır. Yaşlı Muramatsu ise toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşamaktadır. Yaklaşan Sakura Festivali onun kaderini değiştirmek için bir umut ışığı olur. Dünyada var olmak için kendine bir sebep bulabilecek midir?"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü
Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı
Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

TRT World Yapımı 'Kodokushi' belgesel filmi uluslararası prömiyerini Çin'de yapacak

TRT World Yapımı 'Kodokushi' belgesel filmi uluslararası prömiyerini Çin'de yapacak