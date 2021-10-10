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Kültür

TRT ortak yapımları Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 7 ödülle döndü

TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" törenden 4 ödülle ayrılırken, TRT'nin destekleriyle gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi Antalya Film Forum'da ise TRT ortak yapımı 3 film ödül aldı.

Fatih Türkyılmaz   | 10.10.2021
TRT ortak yapımları Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 7 ödülle döndü

İstanbul

TRT ortak yapımı filmler, Türkiye'nin en eski ve en uzun soluklu film festivali olan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 ödüle değer bulundu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" törenden 4 ödülle ayrılırken, TRT'nin destekleriyle gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi Antalya Film Forum'da ise TRT ortak yapımı 3 film ödül aldı.

TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" Altın Portakal'dan 4 ödül aldı

TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" filminin yönetmeni Selman Nacar ve yapımcıları Burak Çevik ve Diloy Gülün "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nü alırken "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü filmdeki rolü ile Nezaket Erden, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise yine filmdeki rolü ile Erdem Şenocak kazandı.

Festivalde her yıl kadın sinemacıları desteklemek için verilen "Cahide Sonku Ödülü"ne filmin cast direktörü Ezgi Baltaş ve danışmanı Feride Çiçekoğlu layık görüldü.

Başrollerinde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Ünal Silver ve Bedir Bedir gibi isimlerin yer aldığı film, geçirdiği iş kazasında vicdani bir hesaplaşmaya giden bir adamın hikayesini konu alıyor.

TRT ortak yapımları Antalya Film Forum'dan 3 ödülle döndü

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum'un "Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu"nda, TRT ortak yapımı "Klondike", "Bars" ve "Bir Tutam Karanfil" projeleri ödül kazandı.

Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı "Klondike" 40 bin lira değerindeki "Jüri Özel Ödülü", Bekir Bülbül'ün yönettiği, Halil Kardaş'ın yapımcılığını üstlendiği "Bir Tutam Karanfil" projesi, "Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü", Orçun Köksal'ın yönettiği, Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe'nin yapımcılığını üstlendiği "Bars" isimli proje ise "Creative Production Renk Düzenleme Ödülü"nün sahibi oldu.

Senaryo aşamasındaki film projelerinin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda ise Merve Kuş Mataracı'nın yönetmenliğini, Koray Kefal'in yapımcılığını üstlendiği "Üç Metre" adlı proje "TRT Ödülü"nü kazandı.​​​​​​​

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