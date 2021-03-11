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Kültür Sanat

TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi iki dalda BAFTA adayı oldu

Ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?", İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen BAFTA'da iki dalda aday oldu.

Salih Şeref   | 11.03.2021
TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi iki dalda BAFTA adayı oldu

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 74'üncü kez dağıtılacak olan BAFTA Ödülleri'nde, filmin yönetmeni Jasmila Zbanic "En İyi Yönetmen" dalında, TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?" ise "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında aday gösterildi.

BAFTA Ödülleri, 11 Nisan'da sahiplerini bulacak.

"Quo Vadis Aida?" 93. Oscar Ödülleri'nde de kısa listede

Altın Ayı ödüllü yönetmen Zbanic'in yönettiği film, bu yıl 93'üncü kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde de "En İyi Yabancı Film" kategorisinde kısa listede yer alıyor.

Oscar Ödülleri için kesin aday listeleri 15 Mart'ta açıklanacak. Ayrıca bu yıl Oscar Ödülleri 25 Nisan'da sahiplerini bulacak.


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