Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
4,196.20
BTC/USDT
49,219.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TRT Ortak Yapımı 'İki Şafak Arasında' İtalya'da En İyi Film seçildi

Selman Nacar'ın yönettiği, Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yapımcılığını üstlendiği TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında", İtalya'nın önde gelen festivallerinden 39. Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

Fatih Türkyılmaz   | 05.12.2021
TRT Ortak Yapımı 'İki Şafak Arasında' İtalya'da En İyi Film seçildi

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ve ana yarışmasında 12 filmin yer aldığı festivalde "En İyi Film" ödülü, "İki Şafak Arasında" filminin oldu.

Festival jürisi filme ödül verme gerekçesi olarak, "Olağanüstü yazma ve yönetmenlik becerileriyle inandırıcı bir hikaye anlatmayı başaran, güldüren, duygulandıran ve şaşırtan bir film. Akıllıca, ağırbaşlılıkla yönetilen ve yeni bir büyük yeteneği ortaya çıkaran, olgun bir film." değerlendirmesinde bulundu.

Festival yolculuğu devam ediyor

2019 yılının temmuz ve ağustos aylarında Uşak'ta dört haftada çekilen film, Kadir'in fabrikasında bir işçinin yaralanmasının ardından hayallerini, ailesini ve yaralanan işçinin eşini etkileyecek ahlaki çıkmazını konu alıyor.

Daha önce 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 9. Boğaziçi Film Festivali ve 17. Free Zone Film Festivali'nde ödüller alan film, festival yolculuğuna 21. Eskişehir Film Festivali ve 10. Malatya Film Festivali’nde devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir
Japonya, Omicron varyantına karşı karantina koşullarını artırdı
ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı
Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi
Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

TRT Ortak Yapımı 'İki Şafak Arasında' İtalya'da En İyi Film seçildi

TRT Ortak Yapımı 'İki Şafak Arasında' İtalya'da En İyi Film seçildi

TRT'den Dünya Engelliler Günü'ne özel içerikler

Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 38 sanığın yargılanması sürüyor

TRT Ortak Yapımı 'Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi' 3 Aralık'ta sinemalarda

TRT Ortak Yapımı 'Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi' 3 Aralık'ta sinemalarda
Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan Kovid-19'a karşı aşı çağrısı

Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan Kovid-19'a karşı aşı çağrısı