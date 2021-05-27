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Kültür Sanat

TRT ortak yapımı 'İdea' Cannes Film Festivali'nin film geliştirme programına seçildi

Geçen yıl, "TRT 12 Punto Senaryo Günleri"nde "Ortak Yapım Ödülü" kazanan, yönetmenliğini ve senaristliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği "İdea", Cannes Film Festivali'nin "Cinefondation L'Atelier" film geliştirme programında yer alacak.

Fatih Türkyılmaz   | 27.05.2021
TRT ortak yapımı 'İdea' Cannes Film Festivali'nin film geliştirme programına seçildi

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce projenin başvurduğu uluslararası film endüstrisinin geliştirme ve ortak yapım platformu "Cinefondation L'Atelier"a bu yıl 15 proje seçildi.

Platform, seçilen 15 yönetmen ve yapımcının yeni projelerinin uluslararası finansmanına katkı sağlayacak iş birliklerine imza atabilecekleri ve prodüksiyon süreçlerini hızlandırabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

74. Cannes Film Festivali'nde düzenlenecek "17. Cinefondation L'Atelier", bu yıl 8-13 Temmuz'da yapılacak.

Yapımcılığını Vildan Erşen'in üstlendiği Türkiye-Fransa-Yunanistan ortak yapımı "İdea", gece yarısı bindiği otobüste yüzünü göremediği birinin bıraktığı kitabı bulmasıyla hayatı anlayamadığı şekilde cehenneme dönmeye başlayan Kemal'in hikayesi anlatılıyor.

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