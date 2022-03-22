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Kültür

TRT ortak yapımı filmler 41. İstanbul Film Festivali'nde yarışacak

TRT ortak yapımı filmler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "41. İstanbul Film Festivali"nde yarışacak.

Fatih Türkyılmaz   | 22.03.2022
TRT ortak yapımı filmler 41. İstanbul Film Festivali'nde yarışacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'da başlayacak festivalin "Ulusal Yarışma" bölümünde, TRT ortak yapımı "Klondike", TRT destekli "Turna Misali" ve "Birlikte Öleceğiz" filmleri yer alırken, endüstri bölümü "Köprüde Buluşmalar"da ise TRT ortak yapımları "Tavşan İmparatorluğu", "Bars" ve "Umut" filmleri yer alacak.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın yaptığı, yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği "Klondike", güncel bir mesele olan Rusya-Ukrayna savaşının geçmişindeki bir olayı masaya yatırıyor.

Film, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira’nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişinin hikayesini anlatıyor.

"Birlikte Öleceğiz” filmi, ulusal yarışmanın yanı sıra uluslararası yarışma bölümünde de izleyici karşısına çıkacak. TRT Ön Yapım Ödülü'nün sahibi olan filmin yönetmenliğini Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu yaptı. Yamaç Okur, Aslı Erdem ve Hakkı Kurtuluş'un yapımcılığını üstlendiği film, Mazhar ve Ece'nin tutkulu ve yıkıcı aşk hikayesini ele alıyor.

- TRT ortak yapımı üç film "Köprüde Buluşmalar"da yarışacak

"Köprüde Buluşmalar"ın kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisine seçilen "Tavşan İmparatorluğu" filminin yönetmenliğini Seyfettin Tokmak, yapımcılığını Zeynep Koray üstlendi. "Umut"un yönetmenliğini Orhan İnce, yapımcılığını Burak Kanısıcak yaparken, "Bars" filminin ise yönetmenliğini Orçun Köksal, yapımcılığını Arda Çiltepe, Kadir Doğulu ve Orçun Köksal gerçekleştirdi.

"Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi"nde yarışan 13 projeden birine, bu yıl da "TRT Özel Ödülü" verilecek. "Köprüde Buluşmalar", 14, 15 ve 16 Nisan'da düzenlenecek.

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