TRT Genel Müdürü Sobacı: Bizim için müzik yayıncılığı bir kültür transferi demek
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Bizim için müzik yayıncılığı, bir kültür transferi ve insanlığın ortak dili olan müzik vasıtası ile birbirimizin bam teline dokunmak demek." dedi.
İstanbul
Türkiye'nin müzik endüstrisinde öncü kanal olarak yer alan TRT Müzik, yeni yayın döneminde yenilenen ekran kimliği, ekran yüzleri ve programlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Müzik kanalının yenilenen kimliği ve içeriğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıllık TRT Müzik'in yeni logosuyla bugün yepyeni bir yayın dönemine başladığını söyledi.
Değişim başladı!🎶— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) August 21, 2021
Müzik yayıncılığının köşe taşı @trtmuzik yeni tarzı, kimliği ve yüzde 70 yenilenen içeriğiyle bugün yeni yayın dönemine başlıyor.
Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve programlarımıza değer katan tüm sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ederim.#YenilikTRTMüzik📺 pic.twitter.com/XPMIwUlevT
Sobacı, "Bizim için müzik yayıncılığı, bir kültür transferi ve insanlığın ortak dili olan müzik vasıtası ile birbirimizin bam teline dokunmak demek." ifadesini kullandı.
Baştan sona tüm yayın kimliği ve içerikleriyle yenilen TRT Müzik kanalının, müziğin bu taşıyıcı misyonu ile yeni yayın dönemine girdiğine işaret eden Sobacı, "Biz yeni dönemde, müziğin evrensel özellikleri ile kültürümüze dair inceliklerini de göz önüne alarak yeni nesle bu mirası aktarmak gibi bir görevi öne çıkarıyoruz." dedi.
Türkiye'de müzik denilince akla gelen ilk kanalın TRT Müzik olduğunu vurgulayan Sobacı, yeni dönemde Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk pop müziği ve nostaljik kliplerin yanı sıra klasik, caz ve rock gibi dünya müziğinden örneklere ve farklı konser yayınlarına da sıklıkla yer vereceklerini anlattı.
Mehmet Zahid Sobacı, TRT Müzik'in yeni yayın dönemine toplam 63 program ile giriş yapacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bunların 44'ü tamamen yeni yapımlar olurken, sevilen 19 yapımımız ise kanal kimliğimizin estetik ve teknik yapısına uygun değişiklikler içeriyor. Biz 'Müzik deyince TRT, TRT Müzik deyince ise hayatın tüm ritimleri' temasıyla, bugün itibarıyla kanalımızda bambaşka bir dönemin heyecanını müzikseverlerle paylaşıyoruz. Bu yenilenmede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
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