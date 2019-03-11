TRT Genel Müdürü Eren: Hacı Bayram Veli'nin dizisini ekranlara getireceğiz
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Yunus Emre Hazretlerinin dizisi gibi Hacı Bayram Veli Hazretleri dizisini de ekranlarınıza getireceğiz." dedi.
Ankara
Kalem Vakfı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), TRT ile Ankara Kalkınma Ajansının destekleriyle TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen "4. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü" etkinliğinin açılışında konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Hacı Bayram-ı Veli'nin önemli bir şahsiyet olduğunu, birçok zatın hikayesini TRT olarak anlatmaya gayret ettiklerini belirtti.
Eren, "Bu büyük zatların hikmetli konuşmalarını, İslam'ın hakikatlerini özümsedikleri ve bizlere damıttıkları bu güzel sözleri de hem işlerimizde hem hayatımızda şiar edinmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
TRT Belgesel'in sloganının, "İnsanı anlamak hayatı anlamak" şeklinde olduğunu dile getiren Eren, kanalın dünyanın birçok yerinden, çok farklı coğrafyalardan, birbirinden farklı insanların hikayelerini anlattığını söyledi.
Eren, "Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ne ilişkin dizinin senaryosunu yazdık, bitirdik. İki senedir elimizde var. İnşallah bu sene ve önümüzdeki sene de Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ilmini yazdığımız senaryoyu güzelleştirmeye, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine layık hale getirmeye gayret edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Yunus Emre Hazretlerinin dizisi gibi Hacı Bayram Veli Hazretleri dizisini de ekranlarınıza getireceğiz." dedi.
"Kamil insanlar yetiştiren önemli bir mutasavvıf"
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu da Hacı Bayram-ı Veli'nin Ankara ve Bursa'da müderrislik yaptığını, ilim, hikmet ve irfanı kendisinde topladığını, kamil insanlar yetiştiren önemli bir mutasavvıf olduğunu kaydetti.
Hacı Bayram-ı Veli'nin el emeğiyle geçindiğini, buğday ve burçak ekerek geçimini sağladığını belirten Muslu, Ankara'nın manevi mimarı olan bir zatın, çeşitli etkinliklerle anılıp genç kuşaklara tanıtılmasının gelecek adına umut verici bir faaliyet olduğunu söyledi.
Muslu, Hacı Bayram-ı Veli'nin kendi adıyla anılan yeni bir ekol oluşturduğunu, kitap yazmak yerine ihdas ettiği bu yeni usule göre insan yetiştirmeyi tercih ettiğini vurguladı.
"Nefisle mücadeleye önem veren bir yolu benimsedi"
Kalem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Şahin ise Hacı Bayram-ı Veli'nin mütevazı yaşamayı, el açıklığını, mertliği ilke edindiğini, gösterişsiz, merasimsiz ve nefisle mücadeleye önem veren bir yolu benimsediğini söyledi.
Şahin, yoksulların korunup gözetilmesi için esnafı bir araya getirerek yardım sandıkları kuran Hacı Bayram-ı Veli'nin, ilim adamı olduğunu, eser yazmak yerine insan yetiştirme yolunu seçtiğini ve kıymetli insanlar yetiştirdiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.