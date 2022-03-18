Dolar
14.78
Euro
16.30
Altın
1,937.52
ETH/USDT
2,839.00
BTC/USDT
40,519.00
BIST 100
2,136.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel içerikler, TRT ekranları ile radyolarından izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz   | 18.03.2022
TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, özel programlarla bu kahramanlık destanı tekrar hatırlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının da gerçekleşeceği bu özel günde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi özel yayını TRT Haber'de yer alacak.

Çanakkale'den yapılacak ve alanında uzman konuklarla bu zaferin öneminin konuşulacağı özel yayında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da canlı olarak ekranlara gelecek.

Çanakkale Zaferi'nin sanata yansımaları TRT 2 ekranlarında olacak

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2, birbirinden özel içeriklerle Çanakkale Zaferi'ni ve zaferin sanata etkisini ekranlara taşıyacak.

"Tarihin Ruhu" ve "Edebiyat Söyleşileri" programlarıyla Çanakkale Savaşı ve zaferinin tarihe, edebiyata, sanata etkileri tartışılırken, "Tarih Söyleşileri: Çanakkale Özel Bölüm"de ise zafere giden yol haritası çıkarılacak, dönemin diğer sosyal ve siyasal gelişmeleri de masaya yatırılacak.

Ayrıca Koleksiyoner "Çanakkale Savaşı Eserleri Koleksiyonu", Eşik "Çanakkale Antenna Kulesi", "Çanakkale Yolun Sonu" ve "Seddülbahir 32 Saat" gibi yapımlar gün boyu TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çocuklar Çanakkale Zaferi'ni TRT Çocuk ile öğreniyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizi kahramanı "Pırıl"ın Çanakkale Zaferi özel bölümü de ekranlara gelecek.

Pırıl'ın rehberliğinde artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Şehitler Abidesi'ni gezen çocuklar, tarihimizin dönüm noktalarından Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini hep birlikte öğrenecek.

"Babamın Gölgesi 1915" çizgi filmiyle ise Çanakkale Cephesi'nde görev alan bir yüzbaşının çocuklarının savaşın gölgesinde geçen hikayeleri anlatılacak.

TRT radyolarında da gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
TRT
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi

Benzer haberler

TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak

TRT, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel içerikler sunacak

Futbolda yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu

TRT, yayın ihalesinde 1-D ve 1-F paketleri için sözleşmeleri TFF'ye teslim etti

'13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri' başvuruları başladı

'13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri' başvuruları başladı