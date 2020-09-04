Euro
8.82
Dolar
7.44
BIST 100
1,081.30
Altın
1,938.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST roket yarışları programında konuşuyor
logo
Kültür Sanat

TRT Belgesel'de her cumartesi sıra dışı yapımlar ekrana gelecek

Dünyaca ünlü usta yönetmenler tarafından çekilen filmler ve sıra dışı yapımlar, her cumartesi TRT Belgesel'in "Belgesel Sinema Kuşağı"nda ekrana gelecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 04.09.2020
TRT Belgesel'de her cumartesi sıra dışı yapımlar ekrana gelecek

İstanbul

TRT Belgesel'de eylül ayı boyunca birbirinden farklı yapımlar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dünyaca ünlü usta yönetmenler tarafından çekilen filmler ve sıra dışı yapımlar, her cumartesi saat 23.00'te TRT Belgesel'in "Belgesel Sinema Kuşağı"nda ekrana gelecek.

Garry Keane yönetmenliğindeki "Annem Babam Duymuyor" filmi, 5 Eylül'de yayınlanacak. İrlanda yapımı belgesel film, annesi babası duyma engelli olan ama kendileri duyup konuşabilen çocukların yaşam hikayesini anlatıyor.

Japonya'da her yıl 30 bin insanın evinde yalnız ölümünü ele alan ve vaka mahallini temizleyen insanların gözüyle konuya ışık tutmaya çalışan "Gizemli Asya: Yalnız Ölümler" belgeseli ise 12 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

Aaron Lewis ve Aaron Thomas yönetmenliğindeki ABD yapımı "Bedenine Hapsolan Çocuk" belgeseli, ABD'de görülen en ağır Tourette sendromu vakalarından biri olan Zack Lamb'ın şiddetli tiklerle dolu bir yılı ve sonrasında geçirdiği operasyonu konu ediniyor. Belgesel, 19 Eylül'de izleyicinin beğenisine sunulacak.

Nisan 2015'de Nepal, Katmandu, Himalayalar ve Everest bölgesinde yaşanan deprem ve depremin tetiklediği toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu ortaya çıkan felaket ile bölgede mahsur kalan dağcıların yaşadıklarını anlattığı "Everest'te Kabus" belgeseli de 26 Eylül'de ekrana gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Bakan Koca: Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında önemli ölçüde kontrol sağlandı
Kovid-19'la mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri ev ev dolaşıp virüsün izini sürüyor
Avrupa'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti

Benzer haberler

TRT Belgesel'de her cumartesi sıra dışı yapımlar ekrana gelecek

TRT Belgesel'de her cumartesi sıra dışı yapımlar ekrana gelecek

TRT EBA TV yayınları özel içerikleriyle yarın başlayacak

Senarist Uğur Uzunok, TRT Akademi 'Çevrimiçi' programına konuk oldu

TRT'nin pandemi dönemi yayınları uluslararası panelde anlatıldı

TRT'nin pandemi dönemi yayınları uluslararası panelde anlatıldı
TRT'de 'Belgesel Sinema Kuşağı' başlıyor

TRT'de 'Belgesel Sinema Kuşağı' başlıyor