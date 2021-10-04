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Kültür

TRT 2, sanata ve hayata dokunan yeni içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, sanata ve hayata dokunan yeni içerikleriyle ekranlara gelecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 04.10.2021
TRT 2, sanata ve hayata dokunan yeni içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor

Istanbul

Yeni yayın dönemine geçen ay sonunda başlayan kültür sanat kanalı TRT 2, "İstanbul, Müzik, Tarih", "Bir Kare Bir Anlam", "Coğrafyadan Kültüre Bağ" ve "Eşik" isimli yeni programlarıyla hafta boyunca seyircilerin karşısına çıkacak.

Müzik kültürü ve tarihi üzerine geniş bir program yelpazesinin yer aldığı TRT 2'de, Cem Behar ile Onur Öner'in hazırlayıp sundukları "İstanbul, Müzik, Tarih" isimli yeni program bugün saat 20.00'de yayınlanacak.

Programda, Cemal Ünlü ile 19. yüzyıl sonundan erken Cumhuriyet'e fonograf ve taş plağın müziğe olan etkisi konuşulacak.

Kültürün her hali TRT 2'de

Kültürün kaynağı olan coğrafyaya, toprağa ve insana bilimsel bir çerçeveden bakan "Coğrafyadan Kültüre Bağ" programı ikinci bölümüyle yarın saat 14.00'te izleyiciyle buluşacak. Programda bu hafta Kastamonu yöresindeki ahşap sanatı ele alınacak.

Fotoğraf sanatının duyguları aktarmadaki işlevine odaklanan "Bir Kare Bir Anlam" programında ise sunucu Hüseyin Taşkın coşku kavramına odaklanacak.

TRT 2'nin yeni mimarlık programı "Eşik" ise bu hafta ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Programda, Milattan önce 3 binlerde kurulan Antik Troya kentinin anlaşılması ve ziyarete açılması için kapsamlı bir müze yapısı olarak yarışmayla tasarlanan Troya Müzesi'nin hikayesi aktarılacak.

Antik bir kentin sergilenmesinin inceliklerini, tarihin içinde bir tarih okumasının mimari ile nasıl buluştuğu yapım, yarın 20.00'de seyircilerin beğenisine sunulacak.


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