Euro
10.01
Dolar
8.29
BIST 100
1,427.73
Altın
1,815.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nde Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 06.05.2021
Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu.


Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen yarışmada 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube'da çevrim içi olarak bu akşam ilan edildi.

Troya Müzesi 2020 yılı için, Odunpazarı Modern Müzesi de 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nü aldı.

Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer ve BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
DTÖ'den, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 388 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu

Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu