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Kültür

Torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

Selma Argon Ersoy, "Vatanı, milleti, insanını dert edinmişler ve onlar için bütün ömürlerini vermişler. Dedem de öyle." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 15.12.2021
Torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı

Samsun

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, Samsun'da öğrencilerle buluştu.

Ersoy, Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi kapsamında Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Endülüs Kültür Merkezi katkılarıyla Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, dedesi milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un eğitim ve spora ilgisi olduğunu dile getiren Ersoy, "Dedem dini bütün bir evde büyür. Anne ve baba çok dini bütün insanlar. Baba o dönemin din profesörüdür. Oğlunu çok iyi yetiştirmiş." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un başarılı bir eğitim sonrası veteriner hekim olarak atandığını, görevi sayesinde Anadolu'yu karış karış gezme imkanı bulduğunu vurgulayan Ersoy, şunları dile getirdi:

"Her yere gitmiş. İnsanlarla konuşmuş, onlarla bir olmuş. Onlara toprağı nasıl işleyeceklerini, hayvanlara nasıl güzel bakacaklarını öğretmiş. Onların dertlerini dinlemiş. Savaşlar içinde zor dönemler. Dedem gibi insanların derdi olmasa olmazdı, dert edinirlerdi. Vatanı, milleti, insanını dert edinmişler ve onlar için bütün ömürlerini vermişler. Dedem de öyle. Onun için hala anılıyor, hala insanların kalbindedir, onların içindedir. Hiçbir zaman onlara yüksekten bakmamıştır. Milli Mücadele'de, yaptığı görevde insanları iyi tanıdığı için onlara konuşmalarıyla yön verebilmiştir."

Öğrencilere "Akif" filmini izlemelerini öneren Ersoy, "Film 11 aylık dönemi anlatıyor. İstiklal Marşı'nın neden, niçin yazıldığını, nasıl yazıldığını... Görmenizi isterim doğrusu. Güzel bir film. Orada ailem de vardı. Seyrederken kendimi ağlamaktan tutamadım." ifadesini kullandı.

Programa, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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