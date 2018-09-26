TİKA Etiyopya'da Necaşi Türbesi'nin restorasyonunu tamamladı

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Mekele kentine 60 kilometre mesafedeki Necaşi köyünde bulunan Etiyopya Kralı Necaşi Eshame'nin türbesi ve camisi ile aynı bölgede bulunan 15 sahabenin mezarlarının restorasyonunu tamamladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışındaki kültür varlıkların, Türkiye ile ortak kültürel değerler niteliğinde olduğu ve toplumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

TİKA'nın, Hz. Muhammed döneminde Mekke'deki baskılar üzerine Habeşistan'a (Etiyopya) hicret eden Müslümanlara sahip çıkan dönemin Kralı Necaşi'nin türbesi ve 15 sahabenin mezarlarını aslına uygun olarak restore ettiği kaydedildi.

Proje kapsamında türbe haziresi ile camiden türbeye ulaşan yolun da restore edildiği belirtilen açıklamada, cami avlusundan türbeye ulaşan yola "sahabeler yolu" adı verildiği ve Afrika topraklarına ilk gelen Müslüman sahabeleri ve Kral Necaşi Eshame'yi temsilen 16 anıt taşının bu yola yerleştirildiği aktarıldı.

Kral Necaşi Eshame

İslamiyet tarihinde önemli bir yere sahip Necaş Köyü, Etiyopya’nın Tigray eyaletinde yer alıyor. Hicretten önceki dönemde Mekke'de gördükleri maddi, manevi işkenceler ve zulümler sebebiyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara Hz. Peygamber, Habeşistan'a hicret izni verdi. Farklı tarihlerde iki ayrı kafile halinde yola çıkan sahabeler, Kızıldeniz'i aşarak Afrika topraklarına geçti ve Afrika'nın ilk Müslüman topluluğunu oluşturdu.

Müslümanları topraklarına kabul eden Necaşi Esheme, Müslümanların anlattıklarından ve yaşantılarından etkilenip kısa süre sonra İslam'ı kabul etti. Hicretin 9. yılında vefat eden Necaşi Eshame'nin cenazesi, Müslümanların yerleştiği bu köye defnedildi ve bu bölge Necaş köyü olarak anılmaya başlandı.

Necaşi Türbesi, Etiyopya ile Eritre arasında yıllardır yaşanan savaşın ardından bu yıl sağlanan barış ile iki ülke Müslümanlarının buluşma noktası oldu.

Aşure gününde 25 yılın ardından Eritre'den gelen 300 kişilik ziyaretçi grubu ile binlerce Müslüman türbe ziyaretinde bir araya geldi. Kalabalık olduğu için sırayla türbe ziyaretinde bulunan ziyaretçiler ardından camide ibadet ederek çok amaçlı salonda dua etti.

Muhabir: Meltem Bulur

