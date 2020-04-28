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Kültür Sanat

Tescilli lezzeti İncelek tatlısı iftar sofralarını süslüyor

Coğrafi işaret belgesiyle geçen yıl tescillenen Aksaray'ın İncelek tatlısı, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Zekeriya Karadavut   | 28.04.2020
Tescilli lezzeti İncelek tatlısı iftar sofralarını süslüyor Fotoğraf: Oğuzhan Demiray/AA

Aksaray

Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden "İncelek tatlısı" ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen İncelek tatlısı, hafif ve hazırlanışının kolay olması nedeniyle ramazan ayı boyunca iftar sofralarını süslüyor.

Adını yufkaların çok ince açılmasından alan tatlı, kargo ile Türkiye'nin pek çok yerine ve Aksaraylıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Dere Mahallesinde 7 yıldır gözleme dükkanı işleten 3 çocuk annesi Derya Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve çocuklarıyla birlikte hamur işi ürünleri yaptıklarını söyledi.

Yufka, tatlı, erişte, mantı, gözleme gibi hamur işleri yapıp sattıklarını belirten Akay, şunları kaydetti:

"Aksaraylılar olarak ramazan ayı geldiğinde olmazsa olmazımız İncelek tatlısıdır. Muhakkak çıkartıyoruz, müşterilerimizden yoğun talep oluyor. Bizler de yetiştirmeye çalışıyoruz. Yapılışı tahin, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve unu yoğurup sabahtan hazır ederek üzerini bezliyoruz. Akşam da yufkasını açıyorum. Hamurun dinlenmesi lazım çünkü. Yufkaları pişirdikten sonra suyla yumuşatıp, tepsiye diziyoruz. Arasına isteğe bağlı ceviz veya fındık koyduktan sonra üzerine de tereyağı döküp fırına veriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra şerbetini döküp afiyetle yiyoruz."

Akay, İncelek tatlısını tepsi usulüyle yaptıklarını ayrıca sadece yufkalarını alan insanların da olduğunu ifade etti.

İnsanların bunu kendi evlerinde de yapabildiğini aktaran Akay, "Günlük 8-10 tepsi rahat yapıyoruz. Ayrıca yufkalarına da müşterilerimizden yoğun talep var. Sadece Aksaray'dan değil, ülkemizden ve yurt dışından müşterilerimiz istiyor. Telefonla sipariş alıyoruz, yaptığımız ürünleri kargo ile gönderiyoruz." diye konuştu.

Müşteri Keziban Yılmaz, gözleme dükkanından sürekli alışveriş yaptığını, buradan memnun olduklarını belirterek, "Ablamızın hijyenine, temizliğine ve el lezzetine güveniyoruz. Sürekli müşterisiyim, alıştık artık. İftardan sonra İncelek tatlımızı yiyeceğiz. Ayrıca eşimiz, dostumuz geldiğinde de onlara İncelek tatlısı ikramında bulunuyoruz. Hafif oluyor, susatmıyor." ifadelerini kullandı.

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