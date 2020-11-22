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Kültür Sanat

Tarihin sıfır noktası 'Göbeklitepe' dezenfekte edildi

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de dezenfeksiyon yapıldı.

Eşber Ayaydın   | 22.11.2020
Tarihin sıfır noktası 'Göbeklitepe' dezenfekte edildi Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Haliliye Belediyesine bağlı ilaçlama ekibi, Göbeklitepe'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışma yaptı. Özel kıyafetli ekipler, Göbeklitepe'deki ziyaretçi merkezi, animasyon gösteri salonu, mağaza, kafeterya, otopark, yürüyüş alanları ve servislerde özenli bir şekilde dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, salgın sürecinin ilk gününden itibaren sorumluluk alanlarında başlattıkları dezenfeksiyon ve maske dağıtımını sürdürdüklerini söyledi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de de ekiplerin aralıklarla dezenfeksiyonu sürdürdüğünü anlatan Canpolat, "Buraya gelen yerli ve yabancı turistler çok rahat bir şekilde Göbeklitepe'yi gezebilirler. Belediye olarak gece, gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemiyle de ilgili olarak halkımızın sağlığı için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

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