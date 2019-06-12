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Kültür Sanat

Tarihi eserlerin mimari özellikleri bugünkü yapılara hatasız aktarılacak

Türkiye coğrafyasında iz bırakan medeniyetlerin eserlerindeki mimari özelliklerin bugünün yapılarına hatasız aktarılması için "Tarihten Referans Alan Kamu Binaları Tasarım Rehberi" hazırlandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 12.06.2019
Tarihi eserlerin mimari özellikleri bugünkü yapılara hatasız aktarılacak

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan rehberde, Türkiye coğrafyasında iz bırakan medeniyetlerin eserlerinde yer alan ve bugünün mimarisinde de kullanılmak istenen özelliklere ilişkin bilgiler bir araya getirildi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, milli ve tarihi yapıları andıran kamu binaları inşa edilirken biçimsel tekrarlara ve taklit hatalarına düşüldüğü görüldü.

Bu hataların yapılmaması, kültürün iyi okunarak, hassasiyetle gerekli çıkarımların yapılması ve eserlerin özelliklerinin bugünün mimarisine aktarılmasını sağlamak, kullanıcılarına kolaylık sunmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla "Tarihten Referans Alan Kamu Binaları Tasarım Rehberi" hazırlandı.

Çalışmada bölge ve kentlere göre, Türkiye coğrafyasında iz bırakan medeniyetlerin eserlerinin farklı yerlere özgü tasarımları, planlamaları, cephe düzeni, malzeme seçimi, konumlama ilkeleri, iç planları, yapılar inşa edilirken ısı ve ışığın kullanımı incelendi.

Rehberde, Anadolu Selçuklu dönemine ait 35 eserden yola çıkılarak 10 tip kemer, 5 tip kubbe ve 5 tip cephe düzeni belirlendi. Erken Osmanlı dönemine ait 18 eserden de 11 tip kemer ve 7 tip cephe düzeni tespit edildi.

Klasik Osmanlı dönemine ait 55 eserin incelendiği rehberde, 26 tip kemer ve 14 tip cephe düzeni yer aldı.

Mimarlar tarihi binaların çizimlerine ulaşabilecek

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde konularında uzman akademik heyet tarafından çalışılan rehberde, Selçuklu, Beylikler, Erken ve Klasik Osmanlı dönemlerindeki kamu binalarında kullanılan kemer, cephe, kapı, pencere, desen gibi yapı elemanlarının ölçüleri, oranları, bölgeleri, malzemeleri, iklim tipi ve diğer teknik özelliklerine de yer verildi.

Rehberde yer alan harita üzerinden tasarım yapacak mimar, tasarım yapmak istediği ildeki referans alabileceği, esinlenebileceği tarihi kamu binalarının tasarım özelliklerinin ve oranlarının çizimlerine ulaşabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 81 il müdürlüğüne, bağlı ve ilgili kuruluşlara, merkez ve bölge teşkilatlarına basılı halde gönderilecek iki ciltlik rehber, Bakanlığın internet sitesinden de ücretsiz paylaşıma açıldı.

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