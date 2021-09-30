Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı
Taksim'de, yapımında sona gelinen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.
Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.