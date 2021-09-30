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Kültür

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı

Taksim'de, yapımında sona gelinen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı.

Emrah Gökmen   | 30.09.2021
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası asıldı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.

Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.​​​​​​​

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