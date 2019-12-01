Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Sevil Berberi' Başkentte 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Devlet Opera ve Balesinin, 2019-2020 sanat sezonunun büyük prodüksiyonlarından, İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eseri, 20 yıl aradan sonra Başkentte sahnelendi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 01.12.2019
'Sevil Berberi' Başkentte 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Ankara

Devlet Opera ve Balesinin, 2019-2020 sanat sezonunun büyük prodüksiyonlarından, İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eseri, 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu.

Rossini'nin en önemli besteleri arasında bulunan ve ilk kez 1816'da oynanan Sevil Berberi operası, Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelendi.

Orkestra şefliğini Antonio Pirolli'nin yaptığı eserin prömiyerinde, "Figaro"yu Cem Beran Sertkaya, "Rosina"yı Görkem Ezgi Yıldırım, "Kont Almaviva"yı Barış Yanç ve "Dottor Bartolo"yu Umut Kosman canlandırdı.

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan eser ayakta alkışlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

'Sevil Berberi' Başkentte 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

'Sevil Berberi' Başkentte 20 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

İspanyol esintisiyle mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi