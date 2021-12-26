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Kültür

Selimiye Camisi'ne Mimar Sinan'dan ilham alınarak alttan ısıtma sistemi kurulacak

Restorasyonuna başlanan Selimiye Camisi'ne, Mimar Sinan'ın cami yanındaki hamamı kullanarak yaptığı ısıtma yöntemine benzer bir şekilde alttan ısıtma sistemi kurulması planlanıyor.

Gökhan Zobar   | 26.12.2021
Selimiye Camisi'ne Mimar Sinan'dan ilham alınarak alttan ısıtma sistemi kurulacak

Edirne

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon ekibinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kapsamlı şekilde yapılacak restorasyonun 40 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Güneren, caminin her alanına dokunulacağını vurguladı.

Güneren, caminin dış cephesindeki taşlarda bozulmalar, bezemelerde sıkıntılar ve minarelerde çeşitli taş kayıpları olduğunu belirtti.

Caminin iki minaresinde sökme işlemi gerekebileceğini dile getiren Güneren, "Bunu minarelerin etrafına platformlarımızı ve iskelelerimizi kurduktan sonra, o taşların analizini ve birbirleriyle bağlantılarını tespit ettikten sonra yapabiliriz. O yüzden iskele kurulduktan sonra buna çok daha rahat karar vereceğiz." dedi.

Güneren, minarelerle caminin iç ve dış ışıklandırması için özel bir proje üzerinde çalışıldığını ifade ederek, "Bu projeyle minareler, kubbe, şadırvanlı avlu ve cami içerisindeki tüm mekanlar son derece güzel bir şekilde modern yöntemlerle yapıyı yormadan, gözü almadan profesyonel bir ışıklandırma yapılacak." diye konuştu.

Alttan ısıtma sistemi planlanıyor

Restorasyon çalışmasında ele alınacak konulardan birinin caminin ısıtması olduğunu vurgulayan Güneren, Mimar Sinan'ın, caminin ısıtmasını hemen yanındaki Saray Hamamı'ndan yaptığına dair verilerin bulunduğunu söyledi.

Güneren, şunları kaydetti:

"Bu verileri tam olarak netleştirebilmek için caminin tabanında bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bunun için halılar kaldırılacak. Zemin araştırması yapıldığı zaman bunu da açıkçası tetkik etmiş olacağız. Bu vesileyle caminin alttan ısıtılmasının bir şekilde formülünü bulup, organizasyonunu yapıp, restorasyon sonrasında caminin alttan ısıtılır vaziyette kullanılmasını temin etmeyi düşünüyoruz."

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