Şehit ve gazi yakınları 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi
Şehit ve Gazi yakınları, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
Ankara
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğe 300'e yakın şehit ve gazi yakınının yanı sıra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz katıldı.
İlk haftasında yarım milyon kişiye ulaşan filmi izleyen şehit ve gazi yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Etkinlikle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kılavuz, filmi çok etkileyici bulduğunu ve izlerken gözyaşlarını tutamadığını belirterek emeği geçenler teşekkür etti. Filmin Eren Bülbül'ün hayatını gerçekçi bir şekilde aktardığını dile getiren Kılavuz, "Aynı Çanakkale'de cepheye giden on beşliler gibi vatanı namına, milletin adına büyük bir sorumluluk üstleniyor." dedi.
Kılavuz, filmden alınması gereken mesajlar olduğuna işaret ederek "Vatan topraklarının her bir karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Dolayısıyla birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin her zamankinden daha fazlasıyla artırılması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu.
Kılavuz, ayrıca bu türden gerçek kahramanlık hikayelerini yansıtan sinema filmleri, tiyatro ve yapımların çoğalması gerektiğini aktardı.
TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar ise kendisinin de bir gazi olduğunu, filmde geçen operasyon sahnelerini çok gerçekçi bulduğunu söyledi. Aylar, şehit yakınlarının filmi izlerken çok gözyaşı döktüğün anlatarak "Şehit ailelerimiz geçmişi yaşadı. Askerlerimizin eşleri, çocukları babalarıyla birlikte şehit olmadan önceki anlarını hatırladılar. Onun hüznünü yaşadılar." dedi.
Filmde Eren Bülbül'le beraber Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık hikayesini de gördüklerini dile getiren Aylar, "Bu ve bunu gibi vizyona giren filmleri terör ve teröre yandaşlık yapan partilerle beraber yürüyen siyasetçilere, bürokratlara tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Aylar, Eren Bülbül'ün bir kahraman olduğunu söyleyerek "Eren Bülbül'ler bitmeyecektir. Bu ülkede kahramanlar bitmeyecektir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.