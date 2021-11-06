Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphane arasına girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 06.11.2021
Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphane arasına girdi

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunun (IFLA) düzenlediği 'Yılın Halk Kütüphanesi Yarışması'nda dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi. Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinin dünyanın başarılı kütüphaneleri arasında yer almasından dolayı mutluluk duyuyor, kütüphanemizin yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı

Benzer haberler

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphane arasına girdi

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi dünyada 'tanınmayı hak eden' 32 kütüphane arasına girdi

İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi

Emine Erdoğan: Kütüphaneler, eğitimin ve okulların kalbidir

Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu

Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu
Edebiyat kentinin 79 yaşındaki 'kitap kurdu' öğrencilere örnek oluyor

Edebiyat kentinin 79 yaşındaki 'kitap kurdu' öğrencilere örnek oluyor