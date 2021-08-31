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Kültür

Şehir Tiyatroları, eylülde 16 oyunla seyirci karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonu 6'sı yeni 16 oyunla açacak.

Ahmet Esad Şani   | 31.08.2021
Şehir Tiyatroları, eylülde 16 oyunla seyirci karşısına çıkacak

İstanbul

Yeni tiyatro sezonunda müzikallerden klasiklere, tarihi oyunlardan yeni yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar, 1 Eylül'den itibaren izleyiciyle buluşacak.

"Antigone", "Yaftalı Tabut", "Va", "Maviydi Bisikletim", "İfigenya" ve "Moby Dick" adlı yeni oyunların yanı sıra "Hastalık Hastası", "Geçit", "Ay Carmela!", "Can Yeleği", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Zehir", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Matruşka", "Çın Sabahta" ve "Uzlaşma" oyunları da seyircinin beğenisine sunulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki Yaz Oyunları gösterimleri de devam edecek. Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezonda Müze Gazhane'deki iki yeni sahnesinde de oyunlarını sahnelemeye başlayacak.

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