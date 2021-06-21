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Kültür Sanat

Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan ören yerinde kazı başladı

Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan Sarayburç Ören Yerinde kazı çalışmaları başladı.

Rauf Maltaş   | 21.06.2021
Şanlıurfa'da Neolitik dönemin izlerine rastlanılan ören yerinde kazı başladı

Şanlıurfa

Karaköprü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve beraberindeki heyet, kazı çalışmalarına başlanan Sayburç Mahallesindeki alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Baydilli, kazı başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baydilli, keşfedilen tarihi alanın çok önemli olduğunu ve heyecan oluşturduğunu vurgulayarak, "Buradaki çalışmalardan önce bakanlığımızla ve üniversitemizle temaslarımız oldu, ortaklaşa çalışma içerisinde olduk. Tabi ilçemizde böyle bir tarihi alanın bulunması bizi gerçekten çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Kazı çalışmaları bitince çok ses getirecek önemli bir buluş olacağını düşünüyorum. İlçemize, Şanlıurfa'ya ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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