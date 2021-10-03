Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına telefonla bağlanıp gençlere hitap etti.
logo
Kültür

Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen "Şire ve Kerge Şenliği"nde, bağ bozumundan elde edilen üzümlerle pestil ve pekmez yapıldı.

Cuma Sarı   | 03.10.2021
Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynadı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Fırat Gezginler Kulübü ile Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneğince bu yıl 5'incisi düzenlenen şenlikte, bağ bozumu ile bağlardan toplanan üzümler, tarihi Gümrük Hanı'na getirildi.

Burada geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezilerek elde edilen şıraya yumurta, süt, yoğurt ve un eklendikten sonra yaklaşık 4 saat kazanlarda kaynatıldı.

Biraz katılaştıktan sonra susam ilave edilen bulamacın bir kısmı mala yardımıyla bezlere serilip güneşte kurutulmaya bırakılırken diğer kısmı da etkinliğe katılan davetlilere ikram edildi.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, etkinliği gelecek yıllarda daha kapsamlı yapmayı planladıklarını belirterek etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, bölgede pestil ve pekmez gibi ürünleri geleneksel yöntemlerle yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Etkinlikte bu geleneksel yöntemleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını anlatan Akçalı, "Yaklaşık 350 kilogram şire üzümü toplayabildik. Elbette toplamakla kalmadık dünden bu yana onunla ilgileniyoruz. Her şeyi geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Bazalt taşından yapılmış havuzun içerisinde üzümü ezerek şireyi elde ettik. Kazanlarda kaynatıp bir kısmını etkinliğimize katılan davetlilerle buluşturduk kalan kısmıyla pestil, pekmez ve kesme elde ettik. Bu bir gelenektir ki bunu yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Siverek Belediyesi meclis üyesi Cumali Karavar da ilçe merkezine yakın yerlerde şire üzümü bağlarının azaldığını ancak kırsalda üretiminin devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Dünya Bankasından Nijerya'ya Kovid-19 aşısını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 948 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynadı

Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynadı

Dağların dik yamaçlarında yetiştirilen organik üzümlerin pekmez yolculuğu

Aydın'da razaki üzümde 'tatlı' telaş başladı

Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor

Devlet desteğiyle kurduğu üzüm bağını büyütmeyi hedefliyor

Iğdır'ın yarım asırlık bağlarında üzüm bereketi

Iğdır'ın yarım asırlık bağlarında üzüm bereketi
Doğaseverler Takoran Vadisi'nde buluştu

Doğaseverler Takoran Vadisi'nde buluştu