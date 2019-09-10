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Kültür Sanat

Sanatçı Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Ahmet Esad Şani   | 10.09.2019
Sanatçı Süleyman Turan hayatını kaybetti

İstanbul

Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, 83 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, sanatçı, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Sinema ve sanat camiasından pek çok isim sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajı yayımladı.

Süleyman Turan kimdir?

Gerçek adı Süleyman Başturan olan Yeşilçam'ın usta ismi 19 Kasım 1936'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi.

Askerde gönüllü olarak katıldığı Türk Birliği ile Japonya'ya giden Turan, ilk sahne deneyimini Japonya'da Türk askerler arasında oynadığı bir piyesle yaşadı.

Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonra İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.

Onlarca sinema filminde ve televizyon dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan ve çeşitli ödüller alan sanatçı, Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım filmlerinin de senaryolarına imza attı.

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