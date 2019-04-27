Sanatçı Şükran Zaim'in sergisi 4 Mayıs'ta açılacak
Sanatçının karışık teknikte üretilen kolajlarından oluşan "İllüzyon ve Gerçek Arasında" sergisi, Fular't Sanat Evi'nde 4-18 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek.
İstanbul
Sanatçı Şükran Zaim'in, karışık teknikte üretilen kolajlarından oluşan "İllüzyon ve Gerçek Arasında" sergisi 4 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.
Kadıköy'deki Fular't Sanat Evi'nde açılan sergide sanatçının 48 eseri yer alacak.
Serginin katalog yazısını kaleme alan sanat tarihçi Nalan Dönmez Yakarçelik, Şükran Zaim'in tüm çalışmalarında insan bedeninin deformasyonlarının gözlemlendiğini belirtti.
"Görülen bedenin deformasyonudur ama ruh bedenden ayrı düşünülebilir mi?" diye soran Yakarçelik, girift figürlerin hayattaki bağlılıkları sembolize ettiğini vurguladı.
Yakarçelik, yağlıboya, akrilik ya da kağıt üzeri karışık teknikte üretilen bu işlerin hikayesinin hep ortak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sanatçı boyalarla renklendirdiği kağıtları üst üste bindirerek yarattığı lekelerle, kolaj ve desenlerini oluşturur. Triptiklerindeki metal dokular, bireyin kendi soyutlama sonucunda ulaştığı boş bedenleri çağrıştırır. Kaos gibi algılanan her bir ayrıntı, özenle bir araya getirilmiş olup insanın insana mahkumiyetini, bağlılığını ve nihayetinde toparlanıp kendine gelişini anlatır. Hayallere giden yolda sancılar, yanılsama ve tükeniş... Her yolculuk sonunda biçim değiştirme ve yenilenme söz konusudur. İnsanın sosyal bağlarının kopuşu yanında, birbirine hayali zincirlerle sıkı sıkıya bağlanışı ressamın kafasını kurcalar. Çok katmanlı desenlerinde ana tema, insanın düşleri uğruna kendini tüketmesi ve bu uğurda çevresini de hoyratça harcamasıdır. Alt tema ise kendini ve etrafını yiyip bitiren insanın yalnız kalmaya tahammülsüzlüğüdür.
Sanatçının karışık teknikte üretilen kolajlarından oluşan 'İllüzyon ve Gerçek Arasında' sergisi, hayaller peşinde çıkılan yolculuklarda yarattığımız illüzyonlara ulaşmak için kendimizi ve bizi var eden çevreyi yok edişimiz ve yalnızlığımızı anlatır."
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 14. Geleneksel Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü sahibi Şükran Zaim'in sergisi, 18 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Şükran Zaim kimdir?
Şükran Zaim, 1955'te Mitrovica/Kosova'da doğdu. Eğitimini resim ve hukuk üzerine eski Yugoslavya'da tamamlayan Zaim, 1976'da Priştine Üniversitesinin araştırma bursuyla Fransa'da eğitim gördü. Zaim, Priştine Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, Priştine Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.
Uzun yıllar Yugoslavya Adalet Bakanlığında savcılık yaptıktan sonra 1992'de Türkiye'ye göçen Zaim, 1993-2016 arasında özel ve devlet okullarında resim öğretmenliği yaptı. Avcılar Belediyesinde çocuk ve yetişkinler için resim kursları açan, zaman zaman atölyesinde özel resim dersleri veren Zaim, Paris, Doville, Strazburg, Avusturya, İtalya, Macaristan, Tunus, Fas, Yunanistan ve Almanya müzelerinde kültürlerin resimdeki yansımaları üzerine etütler yaptı. Şükran Zaim, erken yıllarında pentür resim üzerinde yoğunlaşırken, son yıllarda desen ve kolajlarla kağıt üzeri karışık teknikte üretimler yapıyor.
Şükran Zaim'in, Kanada, ABD, Yunanistan, İngiltere, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye'de kişisel ve kurumsal koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.