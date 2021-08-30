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Kültür

"Sakin Şehir" Taraklı'da kadınların imece usulü kış hazırlığı başladı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kış aylarında kullanılan salçalar, kadınların imece dayanışmasıyla hazırlanıyor.

Murat Diri   | 30.08.2021
"Sakin Şehir" Taraklı'da kadınların imece usulü kış hazırlığı başladı Fotoğraf: Murat Diri/AA

Sakarya

"Sakin şehirler" ağına (Cittaslow) üye ilçede komşular arasında sürdürülen yardımlaşma geleneği, kışlık salça yapımı için bir araya gelen kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kış aylarında kullanılan salçalar, kadınların imece dayanışmasıyla hazırlanıyor.  

Tarladan toplanan domatesleri evlerin önünde yakılan ocaklarda saatlerce kaynatarak kavanozlara dolduran kadınlar, meşakkatli çalışmayı el birliği içerisinde sohbet ortamında yapmanın keyfini çıkartıyor.

Annesinden öğrendiği salça yapımını 40 yıldır sürdüren Saime Parmak, AA muhabirine, komşularla toplanarak birbirlerine yardım ettiklerini anlatarak, "Bugün 5 kasa domatesten 75 kavanoz salça elde ettik. Yaklaşık 4-5 saat sürüyor. Kıramayacağımız biri olursa satış da yapıyoruz fakat çoğunlukla kendim için ve çocuklarıma yolluyorum." diye konuştu.

Dışarıdan ürün almadıklarını söyleyen Nebahat Fidan "Küçüklüğümüzden beri her şeyi kendimiz yapıyoruz. Salça, tarhana ve makarna. Dışarıdan ürün almıyoruz." dedi.

Büyükşehirlerde böyle imkanların olmadığını dile getiren Ömer Uğur, "Aslen Taraklılıyım ama Sakarya'da yaşıyorum. Domateslerimizi kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Domateslerimizi akşamdan doğruyoruz. Yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde pişiriyoruz, ateşten indikten sonra kavanozlara koyuyoruz ve kış hazırlığımızı tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Uğur, yıllardır sürdürdükleri yardımlaşma geleneği ile kış aylarında tüketilen salça, makarna ve tarhanalarını hazırladıklarını aktardı.

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