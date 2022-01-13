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Kültür

Safranbolu'nun tarihi konakları karla beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, beyaz örtüyle kaplandı.

Ahmet Özler   | 13.01.2022
Safranbolu'nun tarihi konakları karla beyaza büründü Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

Kentte sabah başlayan kar, dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan Safranbolu'da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, karla beyaza büründü. Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

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