Dolar
8.64
Euro
10.13
Altın
1,752.19
ETH/USDT
3,405.80
BTC/USDT
47,249.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Safranbolu'da 'en iyi korunan ev' ödülü sahibini buldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, Yılmaz Kavuşturucu'ya ait ev, "en iyi korunan ev" ödülüne layık bulundu.

Ahmet Özler   | 17.09.2021
Safranbolu'da 'en iyi korunan ev' ödülü sahibini buldu Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı yapıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile ev sahipleri, "En İyi Korunan Ev" plaketini çaktı.

İlçe sakinlerinden 84 yaşındaki Yılmaz Kavuşturucu, ödüle layık bulunmaları nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Kavuşturucu, bu evde doğup büyüdüğünü, ölene kadar da bu evde yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

Çeşitli etkinliklerle dün başlayan festivalin ikinci gününde ayrıca resim ve fotoğraf sergileri açıldı, konserler verildi, demir dövme ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Festival, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da maske zorunluluğu büyük ölçüde kalkıyor
BM, gelecek hafta Genel Kurul Görüşmelerine katılacak liderlere aşı zorunluğunu kararından geri adım attı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'a yakalanan aşısız her 3 kişiden 1'i hastalığın etkisini uzun dönem taşıyor
Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Safranbolu'da 'en iyi korunan ev' ödülü sahibini buldu

Safranbolu'da 'en iyi korunan ev' ödülü sahibini buldu

Aromatik bitki şehri tarihi ilçeye 'derman' oluyor