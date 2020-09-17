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Rusya'da 100 ton araba hurdasından üretilen eserlerin yer aldığı müze açıldı

Rusya'da yaklaşık 100 ton araba hurdasından oluşan eserlerin yer aldığı "Makinelerin Yükselişi Müzesi" açıldı.

Dmitri Chirciu   | 17.09.2020
Rusya'da 100 ton araba hurdasından üretilen eserlerin yer aldığı müze açıldı Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Moskova

Rusya'da 100 ton araba hurdasından üretilen eserlerin yer aldığı müze

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaklaşık 100 ton araba hurdasından oluşan eserlerin yer aldığı "Makinelerin Yükselişi Müzesi" açıldı. Moskova'nın Kırmızı Ekim (Krasnıy Oktyabr) binasındaki müzede "Terminatör", "Transformers", "Çılgın Max" gibi Hollywood'un ünlü filmlerinden 150 karakter de yer alıyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaklaşık 100 ton araba hurdasından oluşan eserlerin yer aldığı "Makinelerin Yükselişi Müzesi" açıldı.

Moskova'nın Kırmızı Ekim (Krasnıy Oktyabr) binasındaki müze açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 100 ton araba hurdasından üretilen eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müzede, "Terminatör", "Transformers", "Çılgın Max" gibi Hollywood'un ünlü filmlerinden 150 karakter de yer alıyor.

Makinelerin Yükselişi Müzesi Müdürü Anastasiya Guşçina, Rusya'nın diğer kentilerinde benzer müzelere sahip olduklarını belirterek, "Ziyaretçilerin yeni şeyler keşfedeceğinden eminim. Eserlerin sayısı yükseldi." dedi.

Guşçina, müzede çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini aktardı.

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