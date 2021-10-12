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Kültür

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Bursa'da konser verdi

Sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa'da Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi.

Sergen Sezgin, Fatma Nur Söğütlü   | 12.10.2021
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Bursa'da konser verdi Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve turnenin son durağı olan konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Kızılordu askerlerinin seslendirdiği marşların ardından sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını söyleyerek koroya eşlik etti.

Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi. Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.


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