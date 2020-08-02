Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Quo Vadis, Aida?' Toronto Film Festivali'nde gösterilecek

TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?" adlı film, Toronto Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 02.08.2020
'Quo Vadis, Aida?' Toronto Film Festivali'nde gösterilecek

İstanbul

Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic imzası taşıyan "Quo Vadis, Aida?", Kanada'da 10-19 Eylül tarihleri arasında bu yıl 45. kez düzenlenecek festivalin, "Çağdaş Dünya Sineması" seçkisinde gösterilecek.

Amerika kıtasının en büyük film festivali olan Toronto Film Festivali'nde bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece 50 filmlik özel bir seçki izleyiciyle buluşacak. "Quo Vadis, Aida?" da bu seçkide yer alan filmlerden biri olacak.

Film, aynı zamanda dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak gösterilen ve 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 77. Venedik Film Festivali'nde de "Altın Aslan Ödülü" için yarışacak.

Srebrenitsa katliamını mercek altına alan filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 850 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1088, Hindistan'da 853, Meksika'da 784 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı
İsrailli bakanda koronavirüs tespit edildi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı

Benzer haberler

'Quo Vadis, Aida?' Toronto Film Festivali'nde gösterilecek

'Quo Vadis, Aida?' Toronto Film Festivali'nde gösterilecek

TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' Venedik yolcusu

8. Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim'de başlayacak

TRT Saraybosna Film Festivali'ne 3 filmle katılıyor

TRT Saraybosna Film Festivali'ne 3 filmle katılıyor
TRT'nin yeni dizisi 'Tövbeler Olsun'un jenerik müziğini Mazhar Alanson hazırladı

TRT'nin yeni dizisi 'Tövbeler Olsun'un jenerik müziğini Mazhar Alanson hazırladı
'12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu

'12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu