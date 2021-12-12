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Kültür

'Quo Vadis Aida?' Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi film seçildi

Avrupa Film Ödülleri’nde bu yıl "en iyi film" ödülüne Srebrenitsa'da katliamını anlatan "Quo Vadis, Aida?" layık görüldü. Filmin yönetmeni Zbanic "en iyi yönetmen", Duricic de "en iyi kadın oyuncu" dalında ödülünü kazandı.

Erbil Başay   | 12.12.2021
'Quo Vadis Aida?' Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi film seçildi

Berlin

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi yapıldı.

"En iyi film" ödülüne layık görülen Jasmila Zbanic’in "Quo Vadis, Aida?", törende 2 ödül daha aldı.

Zbanic "en iyi yönetmen" dalındaki ödülü alırken, "Quo Vadis, Aida?" filmindeki rolüyle Jasna Duricic de "en iyi kadın oyuncu" dalında ödüle layık görüldü.

Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.

"En iyi erkek oyuncu" dalındaki ödülü "The Father" filmindeki rolüyle Anthony Hopkins alırken, en iyi senaryo dalındaki ödülü de "The Father" filminin senaristleri Florian Zeller ve Christopher Hampton'e verildi.

"En iyi komedi" dalındaki ödül Yngvild Sve Flikke’nin yönettiği "Ninjababy" filmine verildi.

Törende "en iyi belgesel" ve "en iyi animasyon" dallarında Jonas Poher Rasmussen’in yönettii "Flee" filmi ödüle layık görülürken, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier de dünyada Avrupa sinemasına katıklarından dolayı onurlandırıldı.

Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscarları" olarak kabul ediliyor.

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'Quo Vadis Aida?' Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi film seçildi

'Quo Vadis Aida?' Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi film seçildi