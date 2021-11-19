Dolar
11.01
Euro
12.48
Altın
1,854.50
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,746.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'nda konuşuyor.
logo
Kültür

Piyanist Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerinden yaptığı bestelerle Ankara'da konser verecek

İran asıllı İtalyan piyanist Kiann, Orhan Veli Kanık'ın şiirleri üzerinden yaptığı bestelerle 20 Kasım'da Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz   | 19.11.2021
Piyanist Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerinden yaptığı bestelerle Ankara'da konser verecek Fotoğraf: Arife Karakum / AA

İstanbul

Erimtan Müzesi'ndeki "Notalarla Orhan Veli" başlıklı konserde Kiann'ın piyanosuna, radyo programcısı Ayşe Yavaş ve çellist Günce Uğurlu eşlik edecek.

Piyanist Kiann, konserde, Orhan Veli'nin "İstanbul'u Dinliyorum", "Hürriyete Doğru", "Gün Doğuyor", "Birdenbire", "Güzel Havalar", "Yaşamak", "Ave Maria" ve "Bir Şehri Bırakmak" şiirlerinden ilham alınan bestelerin de aralarında olduğu 15 eser icra edecek.

"Orhan Veli şiirlerini okumak yeni parçalar üretmemi sağladı"

AA muhabirine konuşan piyano virtüözü Kiann, Türkiye'de ilk kez 14 Kasım'da İzmir'de konser verdiğini belirterek, müzik eğitimine küçük yaşlarda klasik müzikle başladığı ve yıllar içinde kendi parçalarını yazmaya başladığını söyledi.

Özgün eserler çalmayı önemsediğini vurgulayan Kiann, "Zaman içerisinde kendi müziğimi buldum ve bu kimsenin çalışmasını kopyalamamamı sağladı. Böylece bir şekilde müzikte sıradan olmayan kuralları buldum ve onlarla çalmaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.

Kiann, müzikte kendi yolunu bulmanın önemine de işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tabii ki klasik müziği seviyorum ve çağdaş müziği de seviyorum. Çağdaş müzik hakkında pek bir şey bilmiyordum çünkü tek dinlemem gereken klasik müzikti. İnsanların bana müziğimin daha çağdaş olduğunu söylediğini duydum ve onu çağdaş müzik olarak tanımlıyorum. Ben bunun bir çeşit geçiş olduğunu düşünüyorum çünkü klasik bir arka plandan geliyor ama aynı zamanda çağdaş. Türkiye'de yaptığım turnede yeni enstrümanları da müziğime uyarlamaya çalıştım."

Orhan Veli'nin çok güzel çağdaş şiirler kaleme aldığını ve onlardan aldığı ilhamla yaptığı besteleri konserde izleyicilere sunacağını ifade eden piyanist, Orhan Veli'nin şiirlerinde tatlı bir hüzün olduğunun altını çizdi.

Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerindeki nostaljiyi çok sevdiğine ve şiirinde kendisinden parçalar bulduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Orhan Veli için yazdığım bir bestem var. Onun şiirlerini okumak yeni parçalar üretmemi sağladı. Bence müziği tanımlamanız ve kategorilere ayırmanız gerekmez. Çünkü müzik gerçekten kendi adına konuşan bir dildir ve küresel dilidir. Sanatı kategorize edersek, bazı şeyleri anlamak da zorlaştırır. Bu yüzden en iyisi müziği seviyorsanız, karşınıza çıkan her şeyi dinleyin. Adı ne olursa olsun, beğendiyseniz dinlemeye devam edin."

Tarkan, Sibel Can, Ebru Gündeş gibi sanatçıları dinlediğini ve Türk müziğini çok sevdiğini dile getiren Kiann, Türk müziğinin dünya müziğinin gelişiminde önemli bir rolü olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi

Benzer haberler

Piyanist Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerinden yaptığı bestelerle Ankara'da konser verecek

Piyanist Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerinden yaptığı bestelerle Ankara'da konser verecek

Bodrum'da Avusturya Günleri kapsamında kemancı Phoebe Violet konser verdi

İDSO, AKM'de konser verecek

İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi

İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi
Atatürk, AKM'de düzenlenen 'Mavi Gözlü Mucize' etkinliğinde anıldı

Atatürk, AKM'de düzenlenen 'Mavi Gözlü Mucize' etkinliğinde anıldı
Atatürk, 10 Kasım'da İDOB'un hazırladığı özel konserle AKM'de anılacak

Atatürk, 10 Kasım'da İDOB'un hazırladığı özel konserle AKM'de anılacak