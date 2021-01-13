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Kültür Sanat

Patara Kazı Başkanı Işık: Patara bu mevsiminde daha güzel, hepinizi bekliyoruz

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, bu mevsimde daha güzel olduğunu söylediği Patara Antik Kenti'ni ziyarete davet etti.

Levent Kişi   | 13.01.2021
Patara Kazı Başkanı Işık: Patara bu mevsiminde daha güzel, hepinizi bekliyoruz

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesiyle daha bilinir hale gelen Antalya'nın Kaş ilçesindeki antik kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sakin günler geçiriyor. 

Antik kentte sürdürülen kazı çalışmalarına başkanlık eden Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmurun ardından antik kentin göz kamaştırıcı bir hal aldığını belirterek, "Önce dinleyin lütfen doğanın sesini. Böyle zamanlarda insan bilmek istiyor aslında, 'Binlerce yıllık tarih boyunca bu yürüdüğüm toprağın ve taşların üzerine kimler bastı ve kimler geçti?' diye." ifadelerini kullandı.

Patara'nın her haliyle çok güzel olduğunu anlatan ve tarihi mekanlar ile yağmur sularının altında kalan antik caddeyi gösteren Işık, "Hepinizi bekliyoruz, Patara bu mevsiminde daha güzel." çağrısı yaptı.

Işık'ın paylaşımı çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

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