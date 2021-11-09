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Kültür

Patara Deniz Feneri'ni ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor

Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron tarafından yapılan ve doğal afetler sonucu yıkılan 26 metre uzunluğundaki deniz feneri bilimin ışığında aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılacak.

Talip Demirci, Süleyman Elçin   | 09.11.2021
Patara Deniz Feneri'ni ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ni ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, deniz feneri restorasyon çalışmalarıyla ilgili kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'tan bilgi aldı.

Yazıcı, kulenin ilk kasnağına orijinal taş malzemelerinden bıraktı.

Yazıcı, antik kentte bulunan Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1906 yılında Afrika'daki topraklarla haberleşmek için inşa edilen Osmanlı'nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını da inceledi.

Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, tarihi bir yapıyı ayağa kaldırmanın kendilerine heyecan ve mutluluk verdiğini söyledi.

Patara Deniz Feneri'ni Antalya'ya yeniden kazandırmanın önemine dikkati çeken Yazıcı, "Fener, bilimin ışığında aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Patara'nın sembolü haline gelen bu fener Antalya markasını güçlendirecek ve bölgeye değer katacaktır. Bölgede Osmanlı'nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu'nun da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu süreçler tamamlandığında Patara'nın hem Osmanlı hem de Likya'dan gelen tarihini canlandırmış olacağız."dedi.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise fenerin yapımını bütün dünyanın yakından takip ettiğini belirtti. Işık, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin önemli bir esere sahip olacağını kaydetti.

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