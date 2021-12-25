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Kültür

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Hilmi Tunahan Karakaya   | 25.12.2021
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Erzurum

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde yoğunluk oluştu.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi. Yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Arkadaşlarıyla snowboard yapmaya gelen Ömer Faruk Uludağ, AA muhabirine, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Hafta sonlarını genellikle kayak yaparak değerlendirdiklerini belirten Uludağ, "Snowboard yapmaya geçen yıl başladım ama bu heves bende futboldan ileriye gitti. Hafta sonları genelde tam gün kayak yapıyoruz. Hafta içinde de arkadaşlarla gece kayağı yapıyoruz. Çok zevkli bir spor." dedi.


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