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Kültür

Özel tiyatroların projelerine 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021-2022 sanat sezonunda 428 özel tiyatronun projesine 13 milyon 500 bin lira destek sağlayacak.

Esin Işık   | 02.10.2021
Özel tiyatroların projelerine 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2021-2022 sanat sezonu için 508 özel tiyatronun başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadar en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatronun projesinin değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Değerlendirme komisyonunun, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 13 milyon 500 bin lira ödeneğin 428 özel tiyatroya verilmesi kararı aldığı bildirilen açıklamada, bunun şimdiye kadar bir sezonda destek sağlanan en yüksek sayıda proje olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, bu kararla başvuruların yüzde 90'ından fazlasına olumlu yanıt verilerek, bu alanda yeni bir rekor kırıldığı ifade edildi.

Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlanıyor

Komisyon tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verildiği belirtilen açıklamada, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlara bütçe imkanları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılmasının sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, bu uygulamayla son yıllarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne başvuran özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih ettiğine ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkı sağlandığına işaret edildi.

2021-2022 sanat sezonu için destek sağlanan projelere ilişkin bilgilere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün "www.guzelsanatlar.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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