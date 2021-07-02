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Kültür

Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Hilal Uştuk   | 02.07.2021
Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, yarın toprağa verilecek.

Oyuncu Civan Canova, 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreninin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, salgın ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etti.

Sanatçının cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla aynı yerdeki kabrine defnedilecek.


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