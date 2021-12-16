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Kültür

'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' izleyici ile buluşuyor

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici ile buluşacak.

Melik Fırat Yücel   | 16.12.2021
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' izleyici ile buluşuyor

Istanbul

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici ile buluşacak.

Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

"Yarım Kalan Hayat"

Michael Uppendahl tarafından sinema perdesine taşınacak "Yarım Kalan Hayat", her alanda hayatının baharını yaşamakta olan başarılı bir adamın geçirdiği bir kaza sonucu değişen hayatını odağına alıyor.

Dram türündeki ABD yapımı filmin başrollerinde Aaron Paul, Lena Olin, Tom Berenger, Celia Weston ve Michael Weston rol aldı.

"Karanlık Kız"

Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard ve Paul Mescal'ın başrollerinde oynadığı "Karanlık Kız" adlı yapımın yönetmenliğini Maggie Gyllenhaal üstlendi.

Napoli Romanları ile adından söz ettiren Elena Ferrante'nin aynı isimli romanından uyarlanan film, tek başına bir tatilde olan Leda'nın, genç bir anneyle tanışması sonrası kendi annelik geçmişine doğru yaptığı zorlu içsel yolculuğu anlatıyor.

"Kumbara"

Ferit Karol'un yönettiği, Murat Kılıç ve Gülçin Kültür Şahin'in başrollerini paylaştığı "Kumbara" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komaya girmiş annesiyle ilgilenirken, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arası açılır ve giderek baba rolünü kaybeder. Taksi şoförlüğü gibi ek işler yaparak başka bir adam haline gelir."

"Maşa ile Koca Ayı 4"

Roly Gutierrez tarafından beyaz perdeye uyarlanan haftanın animasyonu "Maşa ile Koca Ayı 4", Maşa ile ormandaki hayvan dostlarının yeni maceralarını anlatıyor.

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