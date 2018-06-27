ERZURUM

Erzurum'da tespih ve takı yapımında kullanılan Oltu taşı, Oltu ilçesindeki dağlarda yer alan maden yataklarından köylülerce çekiç, murç, kazma ve kürek yardımıyla güçlükle çıkartılıyor.

İlçe merkezi ve Erzurum kent merkezindeki atölyelere ulaştırılan Oltu taşı, ustaların el emeği ve göz nuruyla tespih veya çeşitli süs ve takı eşyalarına dönüştürülüyor.

Yakutiye ilçesindeki Rüstem Paşa Çarşısı'nda yer alan dükkanında esnaf Sefa Dükmen'in satışa çıkardığı Oltu taşından tespih, fiyatıyla şaşırtıyor.

Üç farklı ustanın elinden çıkıyor

Üç farklı usta tarafından 3 ayda yapılan ve 12 bin liraya satışa sunulan tespih, yerli ve yabancı birçok turistin beğenisini topluyor.

Dükmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor şartlarla madenlerden çıkartılan Oltu taşından üretilen ürünlerin, kullandıkça değer kazandığını söyledi.

Oltu taşının işlenmesinin oldukça zevkli olduğunu anlatan Dükmen, bu taşın insanlardaki negatif enerji ve ruhsal rahatsızlıkların yanı sıra halsizliğe de iyi geldiğine dikkati çekti.

Dükman, yoğun ilgi gören tespihe ilişkin, "Tespihin işlemesinin tamamı gümüşten yapıldı. Tespihte 3 ustanın el işçiliği ve emeği var. Tespihin değeri 12 bin lira. Oltu taşından üretilen tespihlerin minimum değeri zaten 100 lira. Bu değerli tespihi dükkanımızın vitrininde aksesuar olarak göstermek için yaptırdık." diye konuştu.

"Aksesuar ve şark köşeleri için üretilen bir tespih"

Oltu taşının, tespih ve takı üretiminde güzel bir maden olduğunu belirten Dükman, "Takı aksesuarı ve el işçiliğini seven vatandaşlar, tespihe yoğun ilgi gösteriyor. Bu, istisna bir tespih ve ölçüleri çok büyük. Tespihin tanesini yaklaşık 35 milimetre çapında ürettik, günlük çekim için uygun değil. Aksesuar ve şark köşeleri için üretilen bir tespih. Tespih, bu yönüyle Erzurum ve Rüstem Paşa Çarşısı'nda tek." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Fırat Özdemir