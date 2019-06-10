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Kültür Sanat

Nöbetçi Tiyatro'da 'Kaşıkçılar' sanatseverlerle buluşacak

Devlet Tiyatrolarının "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması kapsamında sahnelecek "Kaşıkçılar" oyunu 15 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.

Merve Yıldızalp   | 10.06.2019
Nöbetçi Tiyatro'da 'Kaşıkçılar' sanatseverlerle buluşacak

Ankara

Devlet Tiyatrolarının "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da "Kaşıkçılar" oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği projede beğeniye sunduğu oyunlar, sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Projenin üçüncü haftasında İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Kaşıkçılar" 11 Haziran Salı günü Küçük Tiyatro Sahnesinde perdelerini açıyor.

Müsahipzade Celal'in yazdığı ve Metin Oyman'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa'nın konağında cariye olan Nurhayat'ın aşkını konu alıyor.

Oyunda, eski İstanbul yaşamına eğlenceli bir pencereden bakılarak karagöz ve ortaoyunu gibi geleneksel sanatlar, ustalığa yükselmek için düzenlenen peştamal kuşanma töreni ve eski İstanbul yaşamının kaybolmaya yüz tutan birçok değerleri müzikli, danslı ve eğlenceli bir anlatımla sunuluyor.

Dekor Tasarımının Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımının Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımının Zeki Kayar'a, koreografisinin Tolga Erk'e ve müziklerinin Özgür Yurteri'ye ait olduğu oyun, 15 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.

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