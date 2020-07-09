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Kültür Sanat

Nevşehir'deki tarihi yamaç yerleşiminin turizme açılması için geri sayım başladı

Nevşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin bir bölümü, 20 Temmuz'da turizmin hizmetine sunulacak.

Behçet Alkan   | 09.07.2020
Nevşehir'deki tarihi yamaç yerleşiminin turizme açılması için geri sayım başladı

Nevşehir

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2014'te gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında tesadüfen bulunan tarihi yerleşimdeki çalışmalarda sona gelindi. 

Kapadokya bölgesini ziyaret edenlere alternatif turizm merkezi olacak yerleşimdeki temizlik çalışmalarında, çeşitli sahnelerin yansıtıldığı kayadan oyma kilise ile tünel ve çok sayıda oda ortaya çıkarıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen alanı, çalışmaları tamamlayarak ziyarete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Nevşehir Kalesi ile çevresindeki tarihi yerleşime gelecek konukların rahatlığı için çevre düzenlemesinin yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Arı, alanın hizmete açılmasıyla kentin turizmden pay almaya başlayacağını söyledi.

"Yeni bir turizm destinasyonu kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz"

Arı, tarihi yerleşimde, seyir terasları, hediyelik eşya reyonları, müzeler, yürüyüş yolları gibi farklı alanların bulunacağını, çalışmaların vaktinde tamamlanabilmesi için bütün ekipleri alana sevk ettiklerini dile getirdi.

İlerleyen süreçte kale ve yamaç yerleşimini havadan seyretmek isteyen turistler için de teleferik hizmeti sunacaklarını belirten Arı, şunları kaydetti:

"Yamaç yerleşimini, Nevşehir'in il oluş tarihi 20 Temmuz'da, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı görkemli bir törenle turizme açacağız. Bu alanda, Türkiye genelinde beğeni kazanan 'İnsansı Taşlar Müzesi' ile yamaç yerleşimindeki çalışmalarda ortaya çıkan tarihi eserlerin sergileneceği iki ayrı müze olacak. Türkiye ve dünya turizmine yeni bir turizm destinasyonu kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Toplamda 466 bin metrekarelik alanın 126 bin metrekaresi ören yerini kapsıyor."

Alan için özel bir proje üzerinde de çalıştıklarını anlatan Arı, "Projeyi Cumhurbaşkanımıza arz edip, fikir ve görüşlerini alacağız. Yıl sonunda yatırımcılara açacağız. Yap-işlet-devret ve hasılat paylaşımı modeliyle bu şehirde işsiz hiçbir kardeşimizin kalmayacağı bir ortam oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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