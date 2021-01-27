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Kültür Sanat

Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla TRT Müzik'te

Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş Ferdi Özbeğen ve Neşet Ertaş unutulmaz eserleriyle TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Salih Şeref   | 27.01.2021
Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla TRT Müzik'te

İstanbul

Bir döneme damga vuran Ferdi Özbeğen vefatının 8. yılında çok özel besteleriyle, usta sanatçı Neşet Ertaş ise Rumeli Hisarı'nda verdiği dev konserle TRT Müzik ekranlarında sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

"Ferdi Özbeğen Anısına"

Sanatçının akıllarda yer eden romantik şarkılarının yer alacağı "Ferdi Özbeğen Anısına" programı 28 Ocak Perşembe saat 13.00'te yayınlanacak.

Büyük ustanın unutulmaz türküleri

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın Rumeli Hisarı'nda verdiği unutulmaz konser de izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için TRT Müzik ekranında olacak.

Neşet Ertaş’ın geçmişten bugüne en sevilen türkülerini seslendirdiği bu dev konser, 29 Ocak Cuma saat 23.45'te TRT Müzik ekranında buluşacak.




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Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla TRT Müzik'te