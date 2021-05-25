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Kültür Sanat

Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında mezarı başında yad edildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 25.05.2021
Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Kısakürek'in Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ile Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, dualar edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, anma etkinliği sonrasında AA muhabirine, büyük üstat, büyük şair, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Alpaslan, "Rabb'im mekanını cennet eylesin. Bugünkü bizim neslimizi, Türk gençliğini fikirleriyle düşünceleriyle yaşamıyla çok etkileyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli düşünce ve fikir adamlarından birisiydi. 38 yıldır olduğu gibi bugün de yokluğunu, fikirlerini, aramızda olmayışını hasretle anıyoruz. Her ne kadar kendisi olmasa da fikirleriyle o muazzam şiirleriyle her zaman gönlümüzde yeri var." dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Kısakürek'in "Utansın" şiirini hatırlatarak, "Her bir beyti, her bir mısrası bir konferansa konudur şu anda bile okunduğunda. Her bir mısrası derin konular içeren üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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