Nazım Hikmet ölümünün 57. yılında mezarı başında anıldı
Şair Nazım Hikmet, ölümünün 57. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.
Moskova
Novodeviçye Mezarlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma töreni düzenlendi.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova’daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.
Törene katılanlar, mezarı başında Nazım Hikmet'le ilgili konuşmalar yaptı.
Moskova’da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla internet üzerinden çevrim içi anma etkinlikleri gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.