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Kültür Sanat

'Nasipse Adayız', 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi

8. Boğaziçi Film Festivali'nde oyuncu ve senarist Ercan Kesal'ın ilk uzun metraj filmi "Nasipse Adayız"ın gösterimi yapıldı.

Salih Şeref   | 23.10.2020
'Nasipse Adayız', 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", sinemaseverlerle buluştu.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü filmlerin izleyiciye sunulacağı festivalin ilk gününde yönetmen, oyuncu ve senarist Ercan Kesal'ın ilk uzun metraj filmi "Nasipse Adayız"ın gösterimi, film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Beyoğlu Sineması'nda yapılan gösterimin ardından filmin oyuncularından Muttalip Müjdeci ile idari yapımcısı Suzan Güverte izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Güverte, görsel dili açısından kolay bir film olmadığını belirterek, filmde yer alan lokasyonların hepsinin Ercan Kesal'ın adaylık sürecinde kullandığı gerçek mekanlar olduğunu söyledi.

Muttalip Müjdeci ise Kesal'ın kendisine "Nasipse Adayız" kitabını hediye ettiğini ve oynamak isteyeceği rolü buradan seçebileceğini söyleyerek, "Önce mekan sahibi rolü dedik ama daha sonra set başladıktan sonra hatta bir sabah beni radyocu Nuri olarak değiştirdiğini söyledi. Ercan Kesal bana çok babacan davrandı ve yardımcı oldu. Bize her zaman kendimizi oynamamızı ve rol yapmamamızı söyledi. Yani kısacası çok rahat bıraktı. Senaryoyu ne zaman okumaya başlasam elimden çekerdi ve 'Sen ne yapardın?' diye sorardı." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sineması'nda "Koku", "Kumbara", "Flaşbellek" ve "Şeytan Yoktur" filmleri, Kadıköy Sineması'nda ise "İçimdeki Ada", "Vahşi Bölge", "Kurye" ve "Kız Kardeş" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

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