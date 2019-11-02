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Kültür Sanat

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali kapsamındaki defilede mankenler, meyve motifleriyle tasarlanan sıra dışı kıyafetleri taşıdı.

Sezgin Pancar   | 02.11.2019
Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Sahil bandındaki defilede podyuma çıkan mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri tanıttı. 

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün organize ettiği defilede, birbirinden ilginç 30 kıyafet yer alırken, gerçek ağaçla süslenen bir tasarım izleyicilerden ilgi gördü.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Vatandaşlar, defileye ilgi gösterdi.

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