Narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile
7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali kapsamındaki defilede mankenler, meyve motifleriyle tasarlanan sıra dışı kıyafetleri taşıdı.
Mersin
Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.
Sahil bandındaki defilede podyuma çıkan mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri tanıttı.
Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün organize ettiği defilede, birbirinden ilginç 30 kıyafet yer alırken, gerçek ağaçla süslenen bir tasarım izleyicilerden ilgi gördü.
Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.
Vatandaşlar, defileye ilgi gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.